Nkunku racconta: "Ricordo che una volta in partitella con Ibra ho fatto un errore. Il giorno dopo..."

vedi letture

Il mese di gennaio è stato il mese della svolta per Christopher Nkunku che ha visto diverse sliding doors chiudersi e altri aprirsi improvvisamente. Il francese, con forza, ha declinato le offerte arrivate per potersi giocare al massimo le sue carte in rossonero. Allo stesso tempo, l'ex Chelsea ha cominciato a segnare con regolarità e pare essersi finalmente sbloccato, con la condizione che sta salendo sensibilmente nelle ultime gare. Il francese oggi ha parlato in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: un estratto delle sue dichiarazioni.

Nkunku parla del suo rapporto con Ibrahimovic, avuto anche come compagno al PSG, e riferisce un aneddoto accaduto proprio ai tempi di Parigi: "Ora lo vedo in giacca, prima con le scarpe da calcio. Per il resto non cambia molto: ha sempre il suo carattere e la sua voglia di vincere. Ricordo che una volta in allenamento ho fatto un errore e la mia squadra, dove c'era pure lui, ha perso la partitella. Non mi ha detto niente a caldo, ma il giorno della partita di campionato, nello spogliatoio, Ibra mi ha chiamato: 'Abbiamo perso. Mai più'.