Milan, in estate un difensore dovrà arrivare: Gila rimane il favorito

Il Milan, per diverse ragioni, ha deciso di non andare su un difensore nella finestra invernale di calciomercato che si è conclusa una settimana fa: i rossoneri hanno pensato che, con una sola competizione e con il rendimento in crescendo di Koni De Winter, non ci fosse la necessità stringente di un colpo difensivo tanto per farlo. Le cose potrebbero cambiare quest'estate, anche se è presto per parlarne, quando servirà sicuramente un colpo importante in difesa.

Perché serve un difensore?

Oggi il Milan di Massimiliano Allegri scende in campo con una difesa a tre, che è stata composta per la quasi totalità della stagione dal terzetto Tomori-Gabbia-Pavlovic. Nelle ultime settimane, come detto, Koni De Winter è stato in grado di riscattare alcune prestazioni sottotono con autorevolezza e sfruttando le assenze forzate di alcuni compagni. Oggi è il belga ad aver guadagnato i gradi da titolare e la fiducia del suo tecnico. Il quinto del reparto è il giovanissimo David Odogu, ancora troppo acerbo. In vista dell'anno prossimo, con la speranza di avere in calendario anche gli impegni europei, sarà decisamente importante ampliare il roster a disposizione e se possibile anche elevarne la qualità.

Occhi su Gila

Questa mattina il Corriere dello Sport indica come obiettivo numero uno del club rossonero Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000 della Lazio che è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid. Nelle scorse settimane da via Aldo Rossi ci sono stati i primi contatti con l'entourage del giocatore che andrà in scadenza di contratto nel 2027 e ha già chiarito con il club biancoceleste di non voler rinnovare il proprio contratto. Per questo il Milan, nel corso dell'estate, ha in mente di formulare un'offerta tra i 15 e i 18 milioni di euro. Da capire che tipo di resistenza opporrà la Lazio che potrà incassare solamente la metà del intero guadagno: il Real Madrid infatti detiene il 50% della rivendita. Al momento si tratta solo di un forte interessamento, da capire con l'approssimarsi dell'estate se potrà diventare qualcosa di più.