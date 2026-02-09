esclusiva mn Zille (DAZN): "Questo Rabiot non mi stupisce, Allegri e Tare le basi di questa stagione. Mercato? Füllkrug può bastare"

vedi letture

Federica Zille, nota giornalista di DAZN è intervenuta così in esclusiva per MilanNews.it. Queste le sue considerazioni sul momento dei rossoneri di Massimiliano Allegri, e sugli obiettivi da raggiungere in questa stagione:

Una stagione così sorprendente

"Sì, per diversi motivi. Facciamo il confronto con un anno fa e vediamo quante differenze ci sono. Già all'inizio della stagione notavamo un'identità chiara, ben definita. L'anno scorso invece eravamo qui a commentare un gruppo che poteva vincere contro chiunque ma anche perdere sempre. Ha fatto moltissimo aggiungere un direttore sportivo, Igli Tare, a fare da figura chiave per i giocatori, e un allenatore esperto che conosce come le sue tasche tutte le dinamiche del nostro campionato".

Tante partite senza perdere

"Sì, non è un caso, 22 partite in Serie A senza perdere è un qualcosa che va sottolineato. Proprio per questo non penso sia giusto tenere così fuori il Milan dalla lotta scudetto, sta tenendo il passo di Inter e Napoli. Ha perso tanti punti contro le piccole? Sì, però si bilancia con quelli che ha ottenuto contro le grandi, nel Derby o in entrambe le partite contro la Roma..".

Un mercato invernale un po' povero?

"Credo il Milan abbia fatto un ottimo acquisto con Niclas Füllkrug non so bene se in termini puramente di gol ma già dalle prime partite è in grado di aiutare tanto questa squadra, mancava uno così. Il tedesco è stata una bella chiamata. Un centrale avrebbe dato più rotazione ai tre titolari, anche se De Winter è migliorato molto nelle ultime uscite, forse aveva pagato un po' lo scotto dell'ambientamento in una squadra come il Milan. Con una competizione e basta può bastare Füllkrug".

Un Rabiot così te lo aspettavi?

"Sì, è davvero impattante. Già alla Juve trascinava compagni e squadra con gol e prestazioni. Ha un passo diverso da tutti gli altri".

E Modric?

"Luka mi ha sorpreso in positivo, vedendo come si è calato nella parte con grande umiltà, senza fare la prima donna ma aiutando sempre i compagni e allenatore. Non solo come calciatore, Modric fa bene anche nello spogliatoio per quelli più giovani".

Il vero punto di forza della squadra

"Allegri e Tare, e poi tutti remano dalla stessa parte. Magari a livello tattico non sarà un Milan così fantasioso e particolare, ma almeno tutti sanno quello che devono fare, non è così scontato. In una stagione di ripartenza come questa, giocare un calcio difensivo ma concreto credo sia una bella base su cui lavorare, come stanno facendo infatti":