Pellegatti sereno: “Sfortunati ad avere proprio noi la partita in casa l’8 febbraio, ma c’è Allegri”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del rinvio della partita Milan-Como e della possibilità che la pressione si alzi essendo a -8 dall'Inter. Queste le sue parole:

"La Juve ha pareggiato all'ultimo minuto, l'Inter ha vinto in maniera agevole, molto agevole direi, la Roma gioca stasera e noi non abbiamo giocato. Siamo stati un po' sfortunati che proprio a noi è capitata la partita in casa l'8 febbraio, qualcuno potrebbe dire che ora si può subire la pressione di essere a -8 e di dover a tutti i costi cercare di vincere, quindi ripeto si alza la pressione, però nessuno ha calcolato, di quelli che sperano che si alzi la pressione e che schiacci il Milan, la figura di Massimiliano Allegri. Io sarei troppo buono, quasi prono a Massimiliano Allegri perchè io ritengo di sottolineare sempre i meriti di Allegri e se poi ci sono degli sfortunati che vorrebbero avere altri allenatori al posto suo, bhe si guardino intorno e mi dicano che allenatori in questa fase strorica del Milan vorrebbero avere al posto di Allegri"