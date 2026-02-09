Milano Cortina, Malagò: "Calcio oscurato dai Giochi? Felice sia arrivato dopo"

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Non mi sono sorpreso e sono stato felice che al centro della scena mediatica ci siano stati gli eventi olimpici e il calcio sia arrivato dopo". Così Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. "Sicuramente la qualificazione mondiale sarà uno spartiacque - aggiunge - Da lì ci si può rilanciare, si può tornare competitivi. Dal dopoguerra in poi, la storia del nostro calcio è caratterizzata da risultati formidabili e da momenti complicati.

Chi oggi si occupa di calcio, credo abbia capito quali sono i problemi. Anche perché, se non si cambia atteggiamento, la situazione non è più sostenibile". (ANSA).