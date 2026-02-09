Pellegatti duro: “Chi non vuole Allegri mi deve dire che allenatore prenderebbe adesso”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Massimiliano Allegri e di chi, tra i tifosi rossoneri, vorrebbe un altro allenatore al posto suo. Queste le sue parole:

"Chi critica Allegri e vorrebbe cambiarlo, si guardi intorno, e mi deve dire che altro allenatore vorrebbe in questo momento storico al posto di Allegri. Non vale Guardiola, non vale Kloop, allenatori prendibili, allenatori per il Milan. È inutile lamentarsi di Allegri, bocca dire, che allenatori volete al posto di Allegri, quali sono gli allenatori che vi garantirebbero gioco spumeggiante e risultati, con questa squadra, con i suoi pregi e difetti. Siamo reduci da delle imbarcate in difesa tremende, io voglio anche sottolineare Fonseca, forse avrebbe fatto qualcosa di meglio se la dirigenza non avesse immaginato un Milan senza direttore sportivo, perchè queste cose non ce le dimentichiamo. Poi per fortuna è cambiato tutto, hanno fatto cambiare questa idea e sono arrivati Tare e Allegri. Prendetemene un altro che ha rimediato in così poco tempo alle imbarcate della scorsa stagione"