Estupinan e le difficoltà che sta trovando al Milan. Parla l'ex tecnico: "Sono sorpreso, per me è un top nel suo ruolo"

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Vicente Moreno, attuale tecnico dell'Al-Wakrah in Qatar che in carriera ha allenato Pervis Estupinan al Maiorca, ha commentato così le difficoltà che l'esterno sudamericano sta trovando al Milan: "Mi sorprende, si, che in qualche modo non riesce ad esprimersi al meglio. L'ho conosciuto molto bene al Maiorca. Le sue qualità fisiche sono il suo punto di forza, è un portento da questo aspetto. Molto superiore ai suoi rivali, fa sforzi costanti su e giù per la fascia.

Rimango convinto che se potrà avere continuità potrà esprimersi. Al Milan c'è un alto livello e concorrenza, ma uno come Pervis lo vorrei sempre nella mia squadra. Ha facilità nell'arrivare sul fondo, garantendo gran quantità di corsa. Con il tempo migliorerà. Già lo vedo migliorato rispetto a quando l'ho avuto io, come dal punto di vista difensivo. Per me è un top nel suo ruolo".