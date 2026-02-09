Fiorentina, accertamenti per Gudmundsson: escluse lesioni alla caviglia sinistra

(ANSA) - FIRENZE, 09 FEB - "Sono escluse lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra". E' l'esito degli accertamenti a cui si è sottoposto Albert Gudmundsson dopo l'infortunio subito sabato sera nel corso della partita contro il Torino, costringendolo a uscire a inizio ripresa. Un infortunio che, alla luce del risultato degli esami, si è rivelato meno grave del temuto. Il giocatore islandese, fa sapere la Fiorentina attraverso una nota ufficiale, ha già infatti iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto in attesa di essere rivalutato nei prossimi giorni. (ANSA).