Fiorentina, accertamenti per Gudmundsson: escluse lesioni alla caviglia sinistra
(ANSA) - FIRENZE, 09 FEB - "Sono escluse lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra". E' l'esito degli accertamenti a cui si è sottoposto Albert Gudmundsson dopo l'infortunio subito sabato sera nel corso della partita contro il Torino, costringendolo a uscire a inizio ripresa. Un infortunio che, alla luce del risultato degli esami, si è rivelato meno grave del temuto. Il giocatore islandese, fa sapere la Fiorentina attraverso una nota ufficiale, ha già infatti iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto in attesa di essere rivalutato nei prossimi giorni. (ANSA).
Pubblicità
News
Le più lette
1 Pellegatti sereno: “Sfortunati ad avere proprio noi la partita in casa l’8 febbraio, ma c’è Allegri”
06:34 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Zille (DAZN): "Questo Rabiot non mi stupisce, Allegri e Tare le basi di questa stagione. Mercato? Füllkrug può bastare"
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com