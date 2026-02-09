Il Milan all'incasso. La Gazzetta: "Tesoretto da 70 milioni. I riscatti portano nuova ricchezza"

Oltre all'eventuale premio Champions League il Milan potrebbe godere di ulteriore 70 milioni di euro da poter reinvestire nel prossimo calciomercato estivo. Sì, perché i riscatti dei vari giocatori rossoneri in prestito in giro per l'Italia e l'Europa potrebbero garantire un bel gruzzoletto da poter reinvestire per rinforzare e migliorare la rosa di Max Allegri nella prossima stagione.

In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Tesoretto da 70 milioni. I riscatti portano nuova ricchezza", che potrebbe addirittura sforare questa cifra nel momento in cui anche i riscatti più difficili, come ad esempio quello di Musah da parte dell'Atalanta, dovessero andare in porto. Gli altri giocatori sono Alex Jimenez, già riscattato dal Bournemouth, Chukwueze-Fulham, Pobega-Bologna, Terracciano-Cremonese, Colombo-Genoa, Morata-Como e Bennacer-Dinamo Zagabria.