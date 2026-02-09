Utile per il futuro. Tuttosport: "Allegri per il finale di stagione aspetta anche Gimenez"

Utile per il futuro. Tuttosport: "Allegri per il finale di stagione aspetta anche Gimenez"MilanNews.it
Oggi alle 09:12Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Spesso nel corso dei suoi interventi in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha parlato di Santiago Gimenez come una possibile risorsa per il finale di stagione del Milan. Il messicano è consapevole di doversi riconquistare la fiducia di ambiente e società, e già lo sta facendo lavorando molto con la comunicazione sui social, chiamando a raccolta i propri tifosi in vista del ritorno in campo. 

In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Allegri per il finale di stagione aspetta anche Gimenez", che potrebbe avere questi restanti mesi a disposizione per giocarsi la conferma in rossonero, tutt'altro che scontata. 