esclusiva mn Talarico (CorSport): "Vi racconto chi è Cissè. Il Milan ha fatto un gran bell'affare"

Alphadjo Cissè è stata la sorpresa del calciomercato invernale del Milan, anche perché il giovane talento italiano, classe 2006, è stato strappato alla concorrenza del PSV per quasi 10 milioni di euro. Del trequartista, oggi in prestito al Catanzaro, ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega de Il Corriere dello Sport Carlo Talarico.

Che tipo di giocatore è Cissè?

"È arrivato a Catanzaro in sordina, anche se il fatto che fosse arrivato in prestito secco, senza alcun diritto di compartecipazione, già poteva far capire qualcosa avendo esordito l'anno prima in Serie A con la maglia del Verona. All'inizio non ha giocato, però poi è entrato nel credo tecnico di Aquilani. Lui è soprattutto un trequartista, anche se nel corso di questa stagione il tecnico del Catanzaro ha cambiato spesso modulo, e di conseguenza la posizione in campo di Cissè, che dalla terza giornata in poi è sempre stato schierato. Sta facendo coppia con Iemmello, la cui esperienza gli sta tornando utile. Al pari gli torna anche l'utile l'esperienza con i giovani di Aquilani, che ha fatto tanto a livello giovanile con la Fiorentina, per cui si sa come si fa con i questi ragazzi così".

È già pronto per il Milan?

"Quest'anno sta facendo esperienza a Catanzaro. Tornando a parlare del ragazzo è un trequartista, una seconda punta. Non lo vedrei bene come centro boa. Comunque ha un piede fatato, morbido, ha mezzi. A volte vuole strafare, ma ha 19 anni, e questo dice tutto. Ha margine di crescita, tante possibilità, ma soprattutto è un ragazzo che andando fuori dal campo sà da dove proviene. Ha sofferto, papà operaio, mamma che fa le pulizie...insomma, non è un divo. Rimane sulle sue, ma salta l'uomo che è una bellezza (ride, ndr), è imprevedibile. Alle volte vuole strafare, ha foga come dimostra qualche cartellino di troppo. Ma va plasmato, ed ha bisogno di questi ultimi 5 mesi che gli mancano".

Che voto dà all'affare Cissè-Milan?

"Un gran bell'affare, posso ben dirlo. Un 8 lo merita il Milan, perché ovviamente devi vedere tutto in prospettiva, e tu Milan hai acquistato un ragazzo che ha la mente libera, aperta, che ascolta, non sopra le righe. È un ragazzo splendido".

Cissè può diventare un'alternativa lì davanti per il Milan già a partire dalla prossima stagione?

"Onestamente penso altro, perché il Milan la Champions la farà, ed avrà sicuro di seconde linee. Potrei pensare anche ad una Serie A di Cissè in prestito, quindi da questo punto di vista, sinceramente, rispetto ai giocatori che ci sono al Milan là davanti non lo so. Comunque deve completare un processo di maturazione, ha ancora 19 anni eppure ha saputo reggere le pressioni di una piazza come Catanzaro che pretende. Il ritiro che andrà a fare con il Milan, comunque, sarà indicativo per tante cose ma ha doti che riesce a far venire fuori con naturalezza, e lo si capisce da come tocca il pallone. Non è il calciatore che si accontenta, e magari con un po' più di educazione che gli verrà data da giocatori di uno spessore più elevato e da un allenatore come Allegri avrà altra possibilità di crescita. Ha comunque ancora tanto da dare".

Il Milan ha deciso di lasciarlo in prestito a Catanzaro per questi ultimi mesi di stagione

"Saranno una sua personale vetrina indipendentemente dal Catanzaro, con il quale vuole fare bene. In questo periodo ci si renderà conto del suo carattere, perché potrebbe dire "Tanto io il contratto con il Milan l'ho firmato", ma sono sicuro che lui voglia farsi conoscere ancora meglio perché i mezzi li ha".