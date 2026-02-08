Saelemaekers-Pulisic, obiettivo Pisa. Le condizioni di Fullkrug e Leao

Dopo la vittoria di martedì contro il Bologna e la seduta di scarico del giorno successivo, Massimiliano Allegri ha concesso un po' di riposo ai suoi ragazzi visto che questo week-end il Milan non giocherà (la gara contro il Como è stata rinviato al 18 febbraio in quanto San Siro era occupato per la cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026). Oggi pomeriggio la squadra si ritroverà a Milanello per iniziare a preparare la prossima partita in casa del Pisa in programma venerdì alle 20.45.

OBIETTIVO PISA - Durante questi giorni di riposo, però, a Carnago si sono comunque visti alcuni giocatori, come per esempio Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic, i quali hanno entrambi saltato la trasferta di Bologna per infortunio: il primo era stato sostituito contro la Roma all’intervallo per il riacutizzarsi del problema all’adduttore sofferto nel finale di partita contro il Lecce, mentre l'americano è alle prese con una borsite all’altezza dell’ileopsoas. I due giocatori hanno proseguito il loro lavoro personalizzato, con l'obiettivo di tornare a disposizione di Allegri per il Pisa. Il piano è quello di riaverli in gruppo a metà della prossima settimana. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

FULLKRUG E LEAO - Oltre a loro e a Santiago Gimenez, che sta recuperando dopo l'operazione alla caviglia e che dovrebbe tornare in campo a fine marzo, ieri a Milanello si è presentato anche Niclas Fullkrug, che da settimane si porta dietro un'infrazione ad una falange di un dito del piede. Questo problema fisico non gli ha comunque impedito di scendere in campo nelle ultime partite. In vista del Pisa sono poi da valutare anche le condizioni di Rafael Leao, il quale è sempre alle prese con i noti fastidi all'adduttore. A Bologna, a differenza di Saelemaerkes e Pulisic, il portoghese era a disposizione, ma è rimasto in panchina per 90'. La speranza è che questi giorni di riposo e il lavoro supplementare a cui si è sottoposto il numero 10 milanista siano stati utili per migliorare la sua condizione.