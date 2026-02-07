live mn Primavera, Milan-Lazio (0-1): finisce così una partita nervosa

FINE PARTITA, MILAN-LAZIO 0-1. Triplice fischio a Carate Brianza con i rossoneri che, nonostante occasioni, non riescono a pareggiare una gara giocata bene. La formazione di Renna entra bene nella ripresa e viene fermata solamente dal palo e da due miracoli di Pannozzo su Colombo e Perera. Poi ingenuità di Colombo che si fa espellere a poco più di un quarto d'ora dalla fine, lasciando i suoi in inferiorità numerica. Nonostante questo il Diavolo getta il cuore oltre l'ostacolo e va vicino al pareggio con Tartaglia e Pandolfi. Partita nervosa che lascia la squadra rossonera a bocca asciutta ma con buone indicazioni sul carattere.

92' Entra Montano per Serra nella Lazio

90' Solo tre minuti di recupero

87' Tiro di Ferrari da fuori che sibila accanto al palo di Bouyer

83' Nella Lazio entra Milillo per Gelli

80' Ancora il Milan, tentativo di Pandolfi da fuori: pallone che vola non troppo alto sopra la traversa

78' Esce Nolli ed entra Nolli nel Milan

76' Ennesima parata di Pannozzo, sul colpo di Tartaglia: i rossoneri ci provano anche in inferiorità

73' Espulso Colombo: ingenuità del difensore rossonero che scalcia un avversario a palla lontana e viene mandato sotto la doccia

69' Ammonito anche Cullotta nel Milan

67' Cambi nella Lazio. Dentro Santagostino e Sulejmani al posto di Battisti e Fernandes

63' PALO DEL MILAN! Tartaglia si era inserito a fari spenti sul secondo palo e, da posizione defilata, ha trovato il montante destro...

62' Si rivede la Lazio con Cuzzarella: tiro centrale e di facile presa per Bouyer

61' Ammonito anche Nolli nel Milan

59' Altro miracolo di Pannozzo, questa volta sul mancino potete di Perera da fuori. Il Milan merita ampiamente il pareggio ora...

54' Clamoroso miracolo di Pannozzo su un bellissimo colpo di tacco di Colombo! A un passo dal pareggio i rossoneri... Successivamente ammonito Tartaglia che ha dovuto fermare un'azione pericolosa biancoceleste

49' Incursione dalla sinistra di Perera che però non riesce a mettere il pallone in mezzo

46' Si riparte! Si cambia nel Milan: dentro Pandolfi e Dotta, al posto di Cissè e Mancioppi. Nella Lazio ingresso di Calvani per Ciucci.

FINE PRIMO TEMPO, MILAN-LAZIO 0-1. Primo tempo stranissimo a Carate Brianza: i rossoneri dopo un buon approccio vanno sotto al 4° minuto alla prima ripartenza subita. Bouyer aveva in un primo momento salvato ma sulla ribattuta, in qualche modo, Serra ha trovato la rete del vantaggio. Fino al 34° minuto il Diavolo mette, di fatto, le tende nella metà campo biancoceleste e soprattutto con Lontani crea un paio di pericoli, anche se non clamorosi. A dieci dalla fine della frazione, l'evento che cambia la gara: doppio rosso, uno per Lontani e l'altro per il laziale Farcomeni che sono venuti allo scontro. Questo episodio spegne un po' il ritmo della gara che arriva al duplice fischio senza squilli. Intervallo occasione per rischiarirsi le idee per Renna e i suoi.

48' Ammonito Gelli nella Lazio

45' Concessi 4 minuti di recupero

38' Domnitei di prima intenzione dal limite: pallone a lato. Il Milan deve reagire dopo il doppio rosso

34' Clamorosa decisione del direttore di gara espulsi Lontani del Milan e Farcomeni della Lazio che sono venuti allo scontro dopo un brutto fallo su Mancioppi

33' Break di Mancioppi che allarga per il solito Lontani che riprova a stringere sul primo palo ma viene ancora rimpallato

27' Ci prova Scotti in rovesciata! Grande gesto tecnico del capitano rossonero dopo una bella azione nata da Lontani e rifinita da Mancioppi

22' Bel tiro di Gelli ma altrettanto bella la parata di Bouyer

21' È sempre Lontani a creare scompiglio, insieme a Scotti: il numero 23 rossonero viene fermato all'ingresso dell'area

14' Altra occasione rossonera: suggerimento di Scotti per l'inserimento di Nolli il cui tiro è deviato in angolo

11' Ancora Lontani a provare ad accendere il Milan: il traversone basso è catturato da Pannozzo

6' Prova subito a reagire il Milan con una bella iniziativa di Lontani: il suo tiro però viene letto dal portiere avversario

5' Nella Lazio ammonito Cuzzarella che scivola sul pallone a metà campo da ultimo uomo e poi "para" il pallone con le mani per impedire a Tartaglia di ripartire: i rossoneri protestano invocando il rosso

3' GOL LAZIO. Il Milan alla prima ripartenza prende gol: dopo un miracolo di Bouyer, Serra prima prende la traversa a porta vuota ma poi non sbaglia quando il pallone gli torna tra i piedi...

1' Si comincia!

---

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Cullotta, Colombo, Tartaglia; Cisse, Mancioppi, Perera; Scotti, Domnitei, Lontani. A disposizione: Catalano, Pandolfi, Del Forno, Dotta, Zaramella, Grassini, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.

LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra, Farcomeni, Ferrari, Pernaselci, Mango. A disposizione: Bosi, Calvani, Santagostino, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. Allenatore: Francesco Punzi.

---

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Il campionato di Primavera 1 arriva in questo weekend alla sua ventiquattresima giornata. Il Milan scenderà in campo tra pochi minuti, alle ore 13: i rossoneri di mister Giovanni Renna ospiteranno la Lazio in una gara molto importante dal momento che le due formazioni sono appaiate in classifica a 31 punti, non distanti dalla quota playoff che al momento è rappresentata dai 36 punti conquistati dall'Hellas Verona che occupa la sesta posizione nella graduatoria. Seguite il live testuale per non perdervi neanche un'emozione della sfida!