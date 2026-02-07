Da colabrodo a invalicabile. Tuttosport: "Milan, che difesa"
MilanNews.it
Massimiliano Allegri sta facendo un lavoro incredibile al Milan, come dimostrano soprattutto i risultati. La mano del tecnico livornese su questo gruppo è lampante, e la si può notare ovviamente guardando la classifica, ma anche spulciando ed approfondendo i dati della formazione rossonera in questa stagione.
Ce n'è uno in particolare che risalta all'occhio: quello della difesa. Da che era un colabrodo è diventata un muro invalicabile, con la media delle reti subite che è passata da 1.15 nelle ultime tre stagioni a partita a 0.74. A fronte di questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Milan, che difesa".
