Milan già al lavoro per l'estate. Tuttosport: "Tare insegue Gila. Se Gatti non si sblocca..."
MilanNews.it
Adesso il focus è totalmente rivolto al campo e alla qualificazione alla prossima Champions League, ma dal quarto piano di Casa Milan già si starebbe cominciando a lavorare in vista della prossima estate di calciomercato, anche perché raggiunto l'obiettivo bisognerà costruire una squadra in grado di reggere tre competizioni.
Per questo motivo la priorità resta un difensore esperto, che sia in grado di portare affidabilità al reparto arretrato del Milan, con Tuttosport che questa mattina titola "Tare insegue Gila. Se Gatti non si sblocca...", con il centrale bianconero che resta un pupillo di Massimiliano Allegri.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
2 De Sciglio: "Al Milan finì un ciclo e le cose non andavano bene. Ebbi un infortunio che mi tolse serenità e continuità"
4 Pisa, Hiljemark: "Col Milan per vincere. Servirà un certo tipo di lavoro tattico: cambieremo le metodologie"
Rassegna Stampa
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com