Milan già al lavoro per l'estate. Tuttosport: "Tare insegue Gila. Se Gatti non si sblocca..."

Adesso il focus è totalmente rivolto al campo e alla qualificazione alla prossima Champions League, ma dal quarto piano di Casa Milan già si starebbe cominciando a lavorare in vista della prossima estate di calciomercato, anche perché raggiunto l'obiettivo bisognerà costruire una squadra in grado di reggere tre competizioni.

Per questo motivo la priorità resta un difensore esperto, che sia in grado di portare affidabilità al reparto arretrato del Milan, con Tuttosport che questa mattina titola "Tare insegue Gila. Se Gatti non si sblocca...", con il centrale bianconero che resta un pupillo di Massimiliano Allegri.