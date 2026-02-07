Un occhio alla trasferta di Pisa. Il QS: "Leao-Pulisic: rientro in coppia"

È ancora presto per parlare di quello che sarà tra una settimana a Pisa, quando il Milan sarà impegnato nella 25esima giornata di Serie A contro la formazione di Oscar Hijlemark. Vincere sarà importantissimo, soprattutto in vista del recupero contro il Como, motivo per il quale in questa settimana e poco meno Massimiliano Allegri spera di recuperare i suoi giocatori al 100% dopo aver concesso loro ben 3 giorni liberi (che scadono domani).

A fronte di questo Il QS, edizione Il Giorno, ha così titolato nel taglio basso della sua prima pagina di questa mattina "Leao-Pulisic: rientro in coppia", inserendo questo discorso in un contesto ben più ampio dove il fulcro è il duello tra il Milan e l'Inter.