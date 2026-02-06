Il Fulham valuta il riscatto di Chukwueze: il Milan potrebbe incassare 30 milioni

Samuel Chukwueze è passato nelle ultime ore dello scorso mercato estivo al Fulham in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante nigeriano, che ha saltato un po' di partite degli inglesi a causa della Coppa d'Africa, ha collezionato finora 13 presenze tra Premier League e coppa nazionali e ha segnato tre gol. Il suo rendimento è stato finora positivo e per questo il Fulham sta ragionando con attenzione sul suo possibile riscatto al termine della stagione.

Come riporta stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, in via Aldo Rossi sono abbastanza ottimisti che alla fine il club londinese eserciterà il diritto di riscatterà e pagherà la cifra che è stata fissata durante lo scorso mercato estivo, vale a dire 30 milioni di euro.