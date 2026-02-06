Milan, la rinascita di Nkunku a suon di gol. E niente addio a gennaio

Massimiliano Allegri, quando parla di giocatori che arrivano da altri campionati, ripete sempre che serve tempo e pazienza perchè la Serie A è difficile per chi arriva dall'estero e quasi tutti hanno bisogno di un periodo di ambientamento. Questo discorso vale certamente per Christopher Nkunku, che ha avuto parecchie difficoltà nei primi mesi, ma ora si è sbloccato e ha iniziato a segnare con regolarità.

I NUMERI DI NKUNKU - Il Corriere dello Sport in edicola stamattina riporta un dato molto interessante sul francese: l'ex Chelsea, arrivato a Milanello durante lo scorso mercato estivo dal Chelsea per 40 milioni di euro, ha infatti segnato cinque gol nelle ultime sei partite di campionato in cui è sceso in campo, tante quante quelle realizzate nelle precedenti 48 gare tra Serie A e Premier League. A fine 2025, Nkunku si è finalmente sbloccato anche in campionato con una doppietta all'Hellas Verona, poi sono arrivate le reti contro Fiorentina, Como e Bologna.

MESE DIFFICILE - Eppure il mese di gennaio non è stato assolutamente facile per lui che è stato spesso al centro di voci di mercato. In particolare gli ultimi giorni del mercato invernale sono stati piuttosto concitati: non è un mistero che il Milan volesse chiudere per Jean-Philippe Mateta e per questo ha provato a cedere Nkunku, sulle cui tracce c'era soprattutto il Fenerbahçe del suo ex allenatore al Lipsia, Domenico Tedesco. L'acquisto del centravanti del Crystal Palace è poi saltato per i ben noti problemi al ginocchio, ma va anche detto che Christopher si è sempre opposto alla cessione perchè ora in rossonero le cose stanno andando meglio e vuole continuare a giocarsi le sue carte nella squadra di Max Allegri. Il suo desiderio di rimanere è stato esaudito, ora tocca a lui dimostrare al Milan che ha fatto bene a puntare ancora su di lui.