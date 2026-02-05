Atekhame, il futuro che spinge: Bologna come punto di partenza

vedi letture

Ci sono partite che non fanno rumore nei titoli, ma pesano nello sguardo di chi valuta il futuro. A Bologna Zachary Athekame ha risposto presente con una prestazione di tutto rispetto, fatta di corsa, applicazione e personalità. In un gara complessa come quella contro la formazione di Vincenzo Italiano, l'esterno svizzero ha dimostrato di riuscire a reggere i ritmi della Serie A (e del Milan) senza timori, mostrando segnali chiari di crescita ed affidabilità che non possono che fare felice Massimiliano Allegri.

Bologna: esame superato

La prova del Dall'Ara è stata più di una semplice apparizione. Athekame non si sarà sicuramente preso la scena, ma ha interpretato ruolo e gara con disciplina tattica, aiutando in fase difensiva e proponendosi con continuità quando c'era da spingere, servendo anche dei cross piuttosto allettanti ai suoi compagni.

Intensità, sacrificio e attenzione nei dettagli: voci che non finiscono nei tabellini, ma che fanno la differenza per un esterno chiamato a dare equilibrio. Bologna è stata una prima tappa formativa superata da Athekame, un esame affrontato con maturità.

Un'alternativa reale per il Milan

Il futuro, ora, è tutto da costruire. Athekame non è ancora un titolare, anche perché è quel tipo di giocatore acerbo che ha parecchi margini di crescita davanti a sé, ma può diventare qualcosa di più di una semplice rotazione. La trasferta di Bologna ha dimostrato che l'U21 svizzero può diventare un'alternativa credibile e completamente a Saelemaekers: meno estro, sicuramente, ma affidabilità, letture difensive e una disponibilità totale al lavoto di squadra.

Se continuerà su questa strada, con continuità e fiducia, il Milan potrà ritrovarsi in casa una soluzione solida, pronta a rispondere presente quando servirà davvero.