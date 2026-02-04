sTARE ALLEGRI! Mi vergogno e chiedo scusa. Due settimane per sognare! 8 gol su 9!

Avevo preparato un bel “pistolotto” sul mercato, sulle tante domande che ci siamo posti in un mese pieno di contraddizioni, ma la vittoria, bella e spettacolare sul piano estetico - ripeto estetico, ripeto estetico - mi ha convinto di cancellarlo. Dedicata ai puristi che, giustamente, pretendono qualità dal Milan!

Teniamoci stretto ancora per anni questo Allegri, che ci ha aiutato a dimenticare le nefandezze della scorsa stagione. Un allenatore che sa gestire, che sa guidare, che sa mediare, che sa esaltare. Un general manager ideale per questa fase storica del club. 50 punti, a cinque dall’Inter, con dietro diciotto squadre, qualcuna delle quali ritenuta molto superiore come rosa, come struttura. Ma nessuno ha Max Allegri, che ha conquistato, come detto, 50 punti, come nel 1996 e come nel 2004, anni di Scudetti, meglio che nella stagione del diciannovesimo.

Un bravo a una persona onesta e preparata come Igli Tare, che lavora in silenzio e con profitto. Mi auguro possa cominciare a pianificare, insieme ad Allegri, la prossima stagione, per non sbagliare nulla, visto che il Milan potrebbe tornare a casa sua, in Champions League. Che fatica usare ancora il condizionale, ma poi Max si adombra!

Gratificante la statistica che vede gli ultimi otto gol su nove del Milan realizzati da giocatori acquistati nell’ultimo mercato: Nkunku, Füllkrug, De Winter e l’immenso Rabiot. Stanno crescendo Athekame e Jashari, come Ricci.

Insomma, mai come oggi l’invito è uno solo… e per due lunghe, belle settimane: sTARE ALLEGRI!