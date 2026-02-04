Milan, in un anno cambia tutto: i rossoneri hanno 15 punti in più rispetto alla scorsa stagione

Come cambiano le cose in un anno. Lo possono raccontare benissimo i giocatori del Milan che c'erano l'anno scorso e i tifosi rossoneri che, oggi, vedono una squadra totalmente diversa per risultati, rendimento e atteggiamento. Lo dicono anche i numeri e soprattutto, cosa più importante, lo dice la classifica di Serie A Enilive. Se si confronta la graduatoria attuale dopor 23 turni con quella della scorsa stagione dopo lo stesso numero di giornate, la differenza è tangibile.

Il Milan ha 15 punti in più rispetto alla scorsa stagione dopo 23 giornate: quest'anno i rossoneri sono già arrivati a quota 50, un abisso rispetto ai 35 conquistati l'anno scorso alla stessa altitudine del campionato. L'anno scorso furono 34 i gol fatti e 26 i gol subiti: oggi invece il Milan ha realizzato 38 reti e ne ha incassate solamente 17.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A al termine della 23esima giornata:

Inter 55

Milan 50

Napoli 46

Juventus 45

Roma 43

Como 41

Atalanta 36

Lazio 32

Udinese 32

Bologna 30

Sassuolo 29

Cagliari 28

Torino 26

Cremonese 23

Parma 23

Genoa 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Pisa 14

Hellas Verona 14