Milan, in un anno cambia tutto: i rossoneri hanno 15 punti in più rispetto alla scorsa stagione

Milan, in un anno cambia tutto: i rossoneri hanno 15 punti in più rispetto alla scorsa stagione
Oggi alle 00:10News
di Francesco Finulli

Come cambiano le cose in un anno. Lo possono raccontare benissimo i giocatori del Milan che c'erano l'anno scorso e i tifosi rossoneri che, oggi, vedono una squadra totalmente diversa per risultati, rendimento e atteggiamento. Lo dicono anche i numeri e soprattutto, cosa più importante, lo dice la classifica di Serie A Enilive. Se si confronta la graduatoria attuale dopor 23 turni con quella della scorsa stagione dopo lo stesso numero di giornate, la differenza è tangibile.

Il Milan ha 15 punti in più rispetto alla scorsa stagione dopo 23 giornate: quest'anno i rossoneri sono già arrivati a quota 50, un abisso rispetto ai 35 conquistati l'anno scorso alla stessa altitudine del campionato. L'anno scorso furono 34 i gol fatti e 26 i gol subiti: oggi invece il Milan ha realizzato 38 reti e ne ha incassate solamente 17.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A al termine della 23esima giornata:

Inter 55 
Milan 50
Napoli 46 
Juventus 45 
Roma 43 
Como 41 
Atalanta 36 
Lazio 32 
Udinese 32 
Bologna 30 
Sassuolo 29 
Cagliari 28 
Torino 26 
Cremonese 23 
Parma 23 
Genoa 23 
Lecce 18 
Fiorentina 17 
Pisa 14 
Hellas Verona 14