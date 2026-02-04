Milan, in un anno cambia tutto: i rossoneri hanno 15 punti in più rispetto alla scorsa stagione
Come cambiano le cose in un anno. Lo possono raccontare benissimo i giocatori del Milan che c'erano l'anno scorso e i tifosi rossoneri che, oggi, vedono una squadra totalmente diversa per risultati, rendimento e atteggiamento. Lo dicono anche i numeri e soprattutto, cosa più importante, lo dice la classifica di Serie A Enilive. Se si confronta la graduatoria attuale dopor 23 turni con quella della scorsa stagione dopo lo stesso numero di giornate, la differenza è tangibile.
Il Milan ha 15 punti in più rispetto alla scorsa stagione dopo 23 giornate: quest'anno i rossoneri sono già arrivati a quota 50, un abisso rispetto ai 35 conquistati l'anno scorso alla stessa altitudine del campionato. L'anno scorso furono 34 i gol fatti e 26 i gol subiti: oggi invece il Milan ha realizzato 38 reti e ne ha incassate solamente 17.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A al termine della 23esima giornata:
Inter 55
Milan 50
Napoli 46
Juventus 45
Roma 43
Como 41
Atalanta 36
Lazio 32
Udinese 32
Bologna 30
Sassuolo 29
Cagliari 28
Torino 26
Cremonese 23
Parma 23
Genoa 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Pisa 14
Hellas Verona 14
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan