Rabiot sulla stagione del Milan: "Era difficile fare peggio dell'anno scorso. Allegri ci sta dando qualcosa in più"

vedi letture

Adrien Rabiot, autore di un gol e di un assist stasera contro il Bologna, ha rilasciato queste parole a Sky dopo il match:

Sul suo momento: "Penso di poter crescere ogni anno. A 30 stai bene, hai esperienza e la mentalità. E' un momento bello, anche l'anno scorso ho fatto bene al Marsiglia così come alla Juve. Posso crescere ancora, mi alleno ogni giorno per migliorare. E' un bel momento, ma non credo sia il migliore della mia carriera perchè posso crescere ancora".

Sulla classifica: "L'obiettivo del club è arrivare tra le prime quattro. Volevo staccare la Roma ed è andata bene. Prima allunghiamo sul quinto posto e poi penseremo a guardare chi sta sopra. Se stiamo tenendo aperto il campionato? Credo sia vero. Se continueremo così magari potremo arrivare in alto, ma per ora restiamo concentrati sul nostro obiettivo che è tornare in Champions".

Sull'arrivo al Milan: "C'è grande potenziale in questa squadra. Magari a livello tecnico non siamo più forti, ma abbiamo altre qualità. E poi c'è il mister che ci sta dando qualcosa in più. Era difficile fare peggio dell'anno scorso. Ci sono tanti giocatori nuovi, non è facile. Stiamo facendo un ottimo lavoro".