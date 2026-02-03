live mn Italiano: "Ero molto fiducioso. Abbiamo preparato tutto ciò che poteva essere il Milan con la palla e senza palla"

vedi letture

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è presente in conferenza stampa nella pancia dello stadio "Dall'Ara" al termine di Bologna-Milan.

Segui in diretta le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

Cosa sta succedendo?

"Nell'ultimo periodo stiamo facendo fatica a fare due partite consecutive fatte bene. Ci sta mancando concretezza e alto livello e contro squadre molto più forti di noi gli errori che facciamo sono letali. Eravamo molto fiduciosi, avevo visto la squadra carica dopo il Maccabi. Poi errore grossolano e vai in svantaggio, e contro di loro è ancora più difficile. Bisognerà fare 2-3-4-5 prestazioni con risultati importanti e da lì ne verremo fuori. Sapevamo che il pallino della partita lo avremmo avuto noi, e che loro ci potevano attaccare in profondità".

Cosa dice ai tifosi?

"Oggi ero molto molto fiducioso. I ragazzi si sono allenati tre giorni alla grande, con grande abnegazione, preparando in tre giorni tutto quello che poteva essere il Milan con la palla e senza palla, ma non siamo riusciti a riportarlo in campo".