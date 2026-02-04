Allegri: "Se guardo chi sta davanti o dietro in classifica? Bisogna guardare al +7 dalla quinta perchè..."

vedi letture

Dopo il successo in casa del Bologna, Massimiliano Allegri ha parlato così ai microfoni di Sky della classifica del Milan che è secondo a -5 dall'Inter:

Sulla classifica: "Bisogna guardare al +7 dalla quinta perchè il campionato è ancora lungo e in una settimana la classifica può cambiare. Stasera abbiamo fatto una partita seria. Ora abbiamo 12 giorni di sosta, dobbiamo recuperare Leao e Pulisic".

Sulla corsa scudetto: "L'Inter è sei anni che lotta per lo scudetto. Quest'anno noi abbiamo cambiato tanti giocatori. Per fare delle ottime cose fino a fine campionato dobbiamo guardare chi ci sta sotto. Stasera è una bella vittoria. Ora abbiamo qualche giorno per recuperare e poi penseremo alla gara contro il Pisa che sarà difficile. Sono una squadra cattiva, all'andata abbiamo pareggiato 2-2. Facciamo un passo alla volta".