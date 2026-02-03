live mn Allegri: "Ogni tanto Rabiot mi fa arrabbiare. 50 punti da Scudetto? Eh, bisogna vedere l'Inter..."

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa nella pancia dello stadio "Dall'Ara" al termine di Bologna-Milan.

Perché oggi anche belli esteticamente?

"Non lo so. Abbiamo fatto una buona partita tecnicamente, abbiamo fatto una buona difesa, potevamo fare meglio in alcune situazioni di gioco. Abbiamo 50 punti, non bastano per niente, non ci vai da nessuna parte. Dobbiamo goderci questa vittoria, pensare alla sosta, che è molto importante per recupwrare Pulisic e Leao, che hanno sofferto fisicamente in questa prima parte di stagione. Il bello della squaadra è che tutti, sia i titolari sia chi entra, hanno fatto una bella partita. È normale ma è difficile lasciare dei giocatori fuori, ma con una partita a settimana qualcuno rimane un po' più sacrificato. L'obiettivo resta la Champions".

Come sta Leao?

"Leao e Pulisic vediamo se saranno a Pisa. Credo di sì. Stasera, visto il risultato, ho preferito far riposare Leao, così magari accorciamo il recupero".

Come sta Saelemaekers?

"Vediamo, Athekame ha fatto una buona partita".

Bartesaghi?

"Fastidio, ma niente di che. Crampi".

Rabiot?

"Ogni tanto mi fa un po' arrabbiare, ma è cresciuto molto rispetto a quando ero alla Juve. Su di loro, lui e Modric, i compagni si appoggiano".

Analogie con gli anni alla Juve?

"Difficile fare paragoni. Era importante vincere stasera per la classifica e per festeggiare il rinnovo di Maignan".

50 punti dopo 23 partite: le altre due volte, il Milan ha vinto lo Scudetto.

"Eh, bisogna vedere quanti Scudetti ha vinto l'Inter dopo che era a 55 punti in 23 giornate. Noi pensiamo alla Roma".