Mateta saltato e nessun difensore: il mercato rossonero si conclude così
Il calciomercato invernale del Milan si conclude come ci si aspettava che chiudesse prima degli ultimi tre-quattro giorni: senza nessuno squillo per la prima squadra di Max Allegri. Sul rettilineo finale è saltata l'operazione per Jean-Philippe Mateta: il centravanti francese era stato inizialmente cercato per giugno ma si erano aperte le porte per portarlo subito a Milanello, tanto che il club rossonero aveva già accordi con club e giocatore. A mettersi di traverso una situazione medica sul ginocchio che non è parsa chiara al Milan che gli ha fatto svolgere due visite mediche: nè il primo, nè il secondo tentativo hanno dato garanzie sulla stabilità fisica del giocatore.
Niente Mateta ma anche nessun difensore: nelle ultime giornate si era prospettata anche l'ipotesi dell'arrivo di un centrale di difesa, con alcuni nomi messi in circolo, su tutti quelli di Axel Disasi del Chelsea. E invece anche su questo fronte il Diavolo ha tirato i remi in barca, credendo nella crescita di Koni De Winter. A conti fatti (il mercato chiude alle ore 20), il Milan ha concluso due acquisti per la prima squadra: il centravanti Niclas Fullkrug, arrivato addirittura prima di Natale a Milano, e il giovane attaccante 2006 Alphadjo Cissè che però rimarrà in prestito fino a fine stagione al Catanzaro. Gli altri acquisti sono stati tutti rinforzi per il Milan Futuro di Massimo Oddo.
