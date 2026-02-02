Mateta, Romano: "Agitazione tra tutte le parti coinvolte: Palace non contentissimo"

Nell'ultimo video sul suo canale YouTube, anche l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, in compagnia del collega Matteo Moretto, ha commentato e confermato la notizia della trattativa saltata tra il Milan e Jean-Philippe Mateta. Il giornalista ha specificato, poi, quello che è il sentiment delle parti coinvolte in questo giallo di mercato che è rimasto irrisolto: "C'è un po' di agitazione tra tutte le parti coinvolte, perché questa è un'operazione che si portava dietro un'altra operazione, quella di Strand Larsen. In Inghilterra si chiedono se il Palace può chiudere Larsen: no, perché queste due operazioni sono collegate poi se il club inglese nelle prossime ore decide di mettere 50 milioni di pound senza aver preso un euro da Mateta, io questo non posso dirvelo".

Continua Fabrizio Romano e dice: "Quello che mi risulta è che Mendes, che sta curando la trattativa Strand Larsen, non ha la sensazione che si farà lo stesso: il Palace bloccato, Mateta si è esposto in pubblico e voleva il Milan in maniera netta e feroce. Ma il Milan non può rischiare di spendere tanti soldi per un ragazzo che non dà garanzie fisiche; dall'altra parte il Palace non è contentissimo della situazione perché si blocca Larsen e salta anche Armstrong che era stato preso dal Wolerhampton per sostituirlo"