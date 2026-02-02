Sky - Mateta-Milan, a breve l'esito. Occhio anche alla Juventus

Sky - Mateta-Milan, a breve l'esito. Occhio anche alla JuventusMilanNews.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 13:06Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Stando a quanto riferisce Sky Sport manca poco per capire come si definirà la situazione Mateta-Milan. Il calciatore sta svolgendo delle visite mediche supplementari richieste dai rossoneri in seguito ad alcuni dubbi sorti per le condizioni del ginocchio dell'attaccante: è attesa una risposta a breve.

Occhio alla Juventus, che già nel recente passato si era interessata al francese: nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il passaggio al Milan allora i bianconeri sarebbero pronti ad offrire al Crystal Palace un prestito per il centravanti.