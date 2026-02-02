LIVE MN - Calciomercato Milan: ultimo giorno. Attesa Mateta: cosa succede a Parigi. Visite per un ex Bayern

Calciomercato Milan: ultimo giorno. Attesa Mateta: cosa succede a Parigi. Visite per un ex Bayern
Amici ed amiche di MilanNews.it, oggi è l'ultimo giorno di mercato!
La nostra redazione vi accompagnerà per tutta la giornata con tutte le notizie del calciomercato Milan minuto per minuto. Aggiorna la pagina per ricevere gli aggiornamenti!
12:42 | DEPOSITATO CONTRATTO DI CISSE
Come riporta il sito della Lega Serie A, è stato depositato il contratto del neo acqusito rossonero Alphadjo Cisse che arriva dal Verona. Il classe 2006 arriva dopo una trattativa con il Verona da 8 milioni più 2 di bonus e una percentuale sulla rivendita.
11.22 | STRAND LARSEN HA COMPLETATO LE VISITE MEDICHE CON IL CRYSTAL PALACE
In attesa di evoluzioni sul fronte Mateta, il Crystal Palace continua ad andare avanti per Jorgen Strand Larsen: l'ex Wolverhampton, come riporta Sky Sports, ha completato le visite mediche con quello che sarà il nuovo club.
11.15 | DISASI VA AL WEST HAM
Era un obiettivo del Milan, poi scartato, ma alla fine rimarrà a Londra e continuerà a giocare in Premier League. Come riportato da Sky, Axel Disasi è pronto al trasferimento al West Ham. Il calciatore si trasferirà in prestito, il classe 1998 resterà in Inghilterra.
11:00 | UN ALTRO GIOVANE AL MILAN
Uno degli acquisti in prospettiva che il Milan ha operato in questi ultimi giorni di calciomercato invernale è arrivato ieri sera a Milano: si tratta di Magnus Dalpiaz, terzino e difensore centrale austriaco classe 2007 in arrivo dal Bayern Monaco e che rinforzerà le fila di Milan Futuro, agli ordini del tecnico Massimo Oddo. Sono in corso le viste mediche.
10:20 | UFFICIALE REGRAGUI
Nuovo rinforzo per il Milan Futuro: è stato annunciato, infatti, l'arrivo del giovane Yahya Idrissi-Regragui. Il calciatore, 18 anni, è arrivato dal Chelsea e si aggregherà dunque al Milan Futuro per iniziare la sua avventura in rossonero.
9:30 | MATETA: VISITE ULTERIORI IN CORSO
Ore decisive per Jean-Philippe Mateta: come riportato dal collega David Ornstein di The Athletic, il Milan sta effettuando, a Londra, ulteriori controlli medici sul calciatore francese. Sono attesi aggiornamenti importanti su quello che sarà il futuro dell'attaccante. L'accordo tra il Diavolo e il club inglese è ormai raggiunto sulla base di circa 30 milioni di euro. Da valutare però un vecchio problema di Mateta, che si infortunò al ginocchio nel 2019 con il Mainz.
