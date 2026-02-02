live mn Calciomercato Milan: ultimo giorno. Attesa Mateta: cosa succede a Parigi. Visite per un ex Bayern

Amici ed amiche di MilanNews.it, oggi è l'ultimo giorno di mercato!

La nostra redazione vi accompagnerà per tutta la giornata con tutte le notizie del calciomercato Milan minuto per minuto. Aggiorna la pagina per ricevere gli aggiornamenti!

---------

12:42 | DEPOSITATO CONTRATTO DI CISSE

Come riporta il sito della Lega Serie A, è stato depositato il contratto del neo acqusito rossonero Alphadjo Cisse che arriva dal Verona. Il classe 2006 arriva dopo una trattativa con il Verona da 8 milioni più 2 di bonus e una percentuale sulla rivendita.

11.22 | STRAND LARSEN HA COMPLETATO LE VISITE MEDICHE CON IL CRYSTAL PALACE

In attesa di evoluzioni sul fronte Mateta, il Crystal Palace continua ad andare avanti per Jorgen Strand Larsen: l'ex Wolverhampton, come riporta Sky Sports, ha completato le visite mediche con quello che sarà il nuovo club.

11.15 | DISASI VA AL WEST HAM

Era un obiettivo del Milan, poi scartato, ma alla fine rimarrà a Londra e continuerà a giocare in Premier League. Come riportato da Sky, Axel Disasi è pronto al trasferimento al West Ham. Il calciatore si trasferirà in prestito, il classe 1998 resterà in Inghilterra.

11:00 | UN ALTRO GIOVANE AL MILAN

Uno degli acquisti in prospettiva che il Milan ha operato in questi ultimi giorni di calciomercato invernale è arrivato ieri sera a Milano: si tratta di Magnus Dalpiaz, terzino e difensore centrale austriaco classe 2007 in arrivo dal Bayern Monaco e che rinforzerà le fila di Milan Futuro, agli ordini del tecnico Massimo Oddo. Sono in corso le viste mediche.

10:20 | UFFICIALE REGRAGUI

Nuovo rinforzo per il Milan Futuro: è stato annunciato, infatti, l'arrivo del giovane Yahya Idrissi-Regragui. Il calciatore, 18 anni, è arrivato dal Chelsea e si aggregherà dunque al Milan Futuro per iniziare la sua avventura in rossonero.

9:30 | MATETA: VISITE ULTERIORI IN CORSO

Ore decisive per Jean-Philippe Mateta: come riportato dal collega David Ornstein di The Athletic, il Milan sta effettuando, a Londra, ulteriori controlli medici sul calciatore francese. Sono attesi aggiornamenti importanti su quello che sarà il futuro dell'attaccante. L'accordo tra il Diavolo e il club inglese è ormai raggiunto sulla base di circa 30 milioni di euro. Da valutare però un vecchio problema di Mateta, che si infortunò al ginocchio nel 2019 con il Mainz.