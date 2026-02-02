ufficiale Alphadjo Cisse è un nuovo giocatore del Milan

vedi letture

Come riporta il sito della Lega Serie A, è stato depositato il contratto del neo acqusito rossonero Alphadjo Cisse che arriva dal Verona. Il classe 2006 arriva dopo una trattativa con il Verona da 8 milioni più 2 di bonus e una percentuale sulla rivendita.

Alphadjo Cissè, nato a Treviso il 22/10/2006 da genitori originari della Guinea, è diventato un nuovo calciatore del Milan. Sconosciuto al grande pubblico ma arcinoto agli appassionati e tifosi della Serie B, il collega Matteo Pirritano, giornalista che segue da vicino il Catanzaro, squadra in cui il giovane talento milita, lo ha descritto così ai microfoni di MilanNews.it: "Non è la solita suggestione di mercato: è la sensazione netta di chi lo vede giocare dal vivo ogni settimana con la maglia del Catanzaro. Perché a quell’età, al “Ceravolo”, un giocatore di questo livello io non l’avevo mai visto. Cissè non è solo un prospetto. È già un calciatore vero". Parole importanti, molto importanti. Cerchiamo di scoprire allora il nuovo gioiellino che si è assicurato il Diavolo.