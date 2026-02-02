Cuomo: “Il teatrino e la frenesia delle ultime ore rischiano di diventare noia. Mercato positivo grazie a Maignan e Fullkrug“

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews sul calciomercato del Milan: “Il giudizio sul mercato del Milan non può passare dalla frenesia delle ultime ore, e dall’ennesimo teatrino degli approfondimenti medici. Il giudizio sul mercato del Milan è positivo perché il rinnovo di Maignan è l’operazione di mercato più importante del calcio italiano e dà un messaggio per il presente e il futuro dentro e fuori il Club. E poi Fullkrug, arrivato a Natale e abile e arruolato a capodanno, con l’atteggiamento giusto di chi gioca anche con 9 dita. Le firme di queste operazioni le conosciamo, tutto il resto, nonostante Mateta subito possa essere una risorsa in più determinante, rischia di diventare noia nel periodo più importante del campionato”

LE ULTIME SU MATETA AL MILAN

La trattativa per Jean-Philippe Mateta si risolverà nelle ultime 24 ore di mercato, comunque si deciderà di proseguire: o il giocatore si trasferirà in rossonero entro la deadline oppure salterà l'accordo anche per la prossima estate. Fabrizio Romano nel suo canale YouTube ha parlato degli ultimi sviluppi con il club rossonero che domani si accerterà da vicino sullo stato fisico del giocatore francese. Una trattativa che coinvolge anche un altro calciatore, il sostituto individuato dal Palace che, tra l'altro, è un ex del settore giovanile rossonero: Strand Larsen.

Il commento di Fabrizio Romano sulla trattativa per Jean-Philippe Mateta e l'incastro con Jorgen Strand Larsen: "Anche il Crystal Palace è in attesa di notizie, posso dirvi che al momento ancora non ha ricevuto feedback dal Milan. Anche Strand Larsen al momento è in standby, essendo un'operazione a incastro, il Palace sta aspettando risposte"