live mn Mercato Milan: Mateta in stand-by, domani un medico rossonero sarà a Parigi. Si valuta se procedere con l'acquisto oppure no

22:55 | ANCHE STRAND LARSEN IN STAND-BY

Il commento di Fabrizio Romano sulla trattativa per Jean-Philippe Mateta e l'incastro con Jorgen Strand Larsen: "Anche il Crystal Palace è in attesa di notizie, posso dirvi che al momento ancora non ha ricevuto feedback dal Milan. Anche Strand Larsen al momento è in standby, essendo un'operazione a incastro, il Palace sta aspettando risposte"

22:00 | IL CONSULTO MEDICO SARÀ A PARIGI

Nuovo risvolto sull'accertamento medico che il Milan ha disposto nella mattinata di domani per Jean-Philippe Mateta, per il quale saranno da verificare le condizioni delle sue ginocchia. Non sarà Londra il luogo in cui il giocatore sarà attenzionato dal medico milanista, come viene riportato su X dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Scrive Gianluca Di Marzio sul suo profilo social: "Il consulto medico è previsto a Parigi. Dopo gli accertamenti i rossoneri decideranno se dare il via libera".

20:54 | MATETA A RISCHIO ANCHE PER L'ESTATE

Come riportato dal collega Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, il Milan ha deciso di inviare un medico domani a Londra per capire da vicino come sta il ginocchio di Mateta . I dubbi sono sorti dopo le visite mediche che il giocatore ha potuto svolgere oggi in Inghilterra una volta che il Crystal Palace ha dato il suo via libera per l'operazione. Secondo quanto scrive la rosea, le valutazioni del medico metteranno il Milan di fronte a un bivio: o Mateta arriva entro la deadline di domani oppure non vestirà il rossonero neanche in estate. Il commento della Gazzetta dello Sport sul viaggio di domani del medico rossonero a Londra per valutare le condizioni del ginocchio di Mateta: "La valutazione ora è molto delicata, considerando anche la corsa contro il tempo per chiudere entro le 20, deadline del mercato. Le ginocchia convinceranno al 100%? Se il Milan riterrà di poter procedere, chiuderà con il Palace e Mateta arriverà in Italia per le prime foto in rossonero. Diversamente, non si procederà, nemmeno per giugno".

20:45 | MATETA, LA VERSIONE DEL PALACE

Dopo la versione del Milan, che domani secondo quanto riportato dal collega Luca Bianchin manderà un medico a Londra per verificare le condizioni del ginocchio di Jean-Philippe Mateta, ecco che arriva anche il punto di vista del Crystal Palace che oggi pomeriggio, per liberare il centravanti francese, aveva chiuso per il suo sostituto, la punta norvegese ed ex settore giovanile milanista Jorgen Strand Larsen in arrivo dal Wolverhampton attualmente ultimo in classifica. Secondo quanto riporta James Savundra, insider di mercato dei Sky Sports UK, il club britannico di Londra "non è a conoscenza di alcun problema riguardante il trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan". I dubbi del club rossonero sono emersi dopo le visite mediche di questo pomeriggio, svolte a Londra, in cui sono sorti alcuni dubbi circa il problema al ginocchio che Mateta aveva accusato nel mese di dicembre e per cui aveva anche valutato un'operazione chirurgica.

20:30 | UN MEDICO DEL MILAN DOMANI A LONDRA DA MATETA

In merito a queste ultime novità fisiche, Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, riporta che tutto si deciderà nella giornata di domani quando il club rossonero invierà un medico a Londra per delle verifiche più accurate. Questo il tweet del collega della rosea: "Un medico del Milan domani mattina sarà a Londra per un’ultima verifica sulle condizioni delle ginocchia di Jean-Philippe Mateta. In caso di via libera medico, JPM arriverà subito al Milan. Altrimenti, l’affare salterà".

19:50 | SKY: "VALUTAZIONI MAGGIORI SUL GINOCCHIO DI MATETA"

Sembrava tutto pronto per l'approdo di Jean-Philippe Mateta al Milan, dopo che il Crystal Palace aveva finalmente trovato in Strand Larsen il suo sostituto. E invece negli ultimi minuti emergono nuove indiscrezioni, da più fonti e anche dall'Inghilterra, su ulteriori accertamenti da parte del club rossonero. Secondo quanto riporta la redazione italiana di Sky Sport le valutazioni da Casa Milan riguardano l'ampiezza della rosa e del reparto offensivo, ma soprattutto le condizioni del ginocchio del giocatore. Mateta ha svolto questo pomeriggio a Londra le visite mediche, in particolare sul ginocchio del calciatore. Per dovere di cronaca, va sottolineato che l'infortunio al menisco della punta classe 1997 risale alla seconda metà del 2019 quando ancora giocava nel Mainz. Da allora il trasferimento del Crystal Palace con cui ha saltato alcune partite solo per un grave infortunio alla faccia dopo uno scontro di gioco in FA Cup. Il Milan deciderà in queste ore se procedere o meno.

19:34 | FABRIZIO ROMANO SUL CASO MATETA

Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di trattative è intervenuto poco fa sul proprio canale Youtube in merito alla situazione, quasi paradossale che vedrebbe Jean-Philippe Mateta-Milan al momento in Stand-by. Le ultime da Romano:

"Il Crystal ha ormai chiuso per Strand Larsen, ma il Milan resta ancora in attesa di capire se procedere o meno per Mateta, i rossoneri hanno l'accordo totale con il giocatore e club inglese, infatti il francese ha svolto le visite mediche col Milan in Inghilterra, stanno ora decidendo se procedere subito o meno. All'interno della dirigenza si vede questa operazione come un qualcosa di già fattibile per gennaio, prossime ore decisive".

19:10 | ACCERTAMENTI IN CORSO SUL GINOCCHIO DI MATETA

Nuovo capitolo della saga di fine calciomercato targata Milan e Crystal Palace sull'attaccante francese classe 1997 Jean-Philippe Mateta. Il giornalista di TEAMtalk Graeme Bailey ha riportato un'indiscrezione che fino a questo momento non era stata considerata: "Il Milan sta svolgendo ulteriori accertamenti sul ginocchio di Jean-Philipp Mateta dopo il recente infortunio, come può rivelare TEAMtalk. Non c’è alcuna indicazione che l’operazione sia saltata, ma si tratta di un affare importante per il Milan, che vuole essere completamente tranquillo prima di procedere".

19:05 | DI MARZIO: "OPERAZIONE MATETA IN STAND-BY"

Giungono nuove notizie in merito alla vicenda tra Milan e Jean-Philippe Mateta. Infatti, riporta il noto esperto di trattative Gianluca Di Marzio, i rossonero starebbero valutando se anticipare o meno l'arrivo del francese in questa finestra di mercato. Ecco quanto riportato da Di Marzio sul proprio sito: "Dopo aver trovato l’accordo con il calciatore, l’operazione è stata messa in stand-by per diversi motivi. Primo fra tutti la necessità del Crystal Palace di trovare un sostituto nel suo ruolo. Ma anche il sovraffollamento nel reparto offensivo, con Nkunku che ha chiarito la propria volontà di rimanere in rossonero e il rientro previsto di Gimenez. Sono ore di valutazione adesso in casa Milan per capire se affondare il colpo prima che la finestra di mercato chiusa, per portare Mateta a Milano nonostante la permanenza del suo connazionale...".

19:00 | IL COMMENTO DI GLASNER SU MATETA

Il commento di Oliver Glasner sulla situazione Mateta dopo la gara odierna del Crystal Palace: "Ogni squadra ha bisogno di un attaccante che segni con regolarità e, negli ultimi due anni da quando sono arrivato, JP è il nostro miglior marcatore. È chiaro a tutti che abbiamo bisogno di un attaccante che faccia gol. Mateta resterà? Non lo so. Di nuovo, o lui oppure qualcun altro". Dall'Inghilterra e anche Fabrizio Romano confermano l'accordo per l'arrivo di Jorgen Strand Larsen al Palace, in modo da liberare la cessione di Mateta al Milan.

17:45 | IDRISSI E CISSÈ A CASA MILAN

Sia Yahya Idrissi-Regragui, fantasista franco-marocchino classe 2007 in arrivo dal Chelsea, che Alpahdjo Cissè, attaccante italiano di origine guineane classe 2006 in arrivo dall'Hellas Verona, sono in sede a Casa Milan per firmare il contratto che li legherà al Diavolo come viene riportato dall'inviato della redazione di MilanNews.it presente presso via Aldo Rossi.

17:15 | CONFERME SULLE VISITE DI MATETA

Anche il collega britannico Ben Jacobs conferma l'ok per le visite mediche a Mateta da parte del Palace: "Jean-Philippe Mateta ha ottenuto il permesso di sottoporsi alle visite mediche per il Milan. Questo in seguito all'imminente trasferimento di Jorgen Strand Larsen al Crystal Palace. Accordo di principio in atto, dal valore di 35 milioni di euro, come rivelato ieri. Mateta voleva il Milan solo dopo che il suo interesse fosse stato formalizzato"

17:00 | DOMANI LE VISITE DEL 2007 DALPIAZ

Nella giornata di domani Magnus Dalpiaz, terzino destro austriaco classe 2007, effettuerà la visite mediche a Milano. Il giovane giocatore arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Bayern Monaco che si riserva il diritto di recompra.

16:20 | THE ATHLETIC: "VISITE IN CORSO PER MATETA"

Secondo quanto viene riportato dai colleghi di The Athletic, Jean-Philippe Mateta ha ottenuto il via libera per le visite mediche che si stanno svolgendo già in questi minuti a Londra. Una volta superati i test fisici, il giocatore sarà pronto per viaggiare verso Milano dove potrà firmare il contratto che lo legherà al Milan e potrà anche rendersi subito disponibile per Massimiliano Allegri e il resto della squadra.

15:25 | VISITE MEDICHE PER LARSEN COL CRYSTAL PALACE

Queste le parole del giornalista di The Athletic David Ornstein sulla trattativa Larsen-Crystal Palace pubblicate sul dopo profilo X: "Jorgen Strand Larsen sosterrà le visite mediche più tardi oggi prima di unirsi al Crystal Palace dal Wolverhampton Wanderers. L'attaccante sta finalizzando la proposta di contratto di 4,5 anni con opzione di estensione di un anno dopo che WWFC ha accettato l'offerta di 43 milioni di sterline + 5 milioni di sterline"

15:15 | IL MILAN ASPETTA LA RISPOSTA DEFINITIVA DEL PALACE

Queste le dichiarazioni di Fabrizio Romano: "Il Palace ha chiuso per Strand Larsen. Le commissioni di quest’operazione hanno un attimo destabilizzto l’accordo tra club, ma è tutto definito. Operazione costosa, 45 milioni di pound. Questo porta il Milan ad aspettare una risposta da Londra su Mateta, questione di ore o minuti.

Il Milan sta aspettando l’okay del Palace per far viaggiare Mateta a Londra. Accordi totali tra le parti, ma manca l’okay del palace che sta arrivando. Vediamo se il Milan avrà i tempi tecnici per completare quest’operazione. Il Milan vuole avere Mateta entro giugno 2026, quindi per l’estate lo vogliono. Il Milan sta spingendo per chiudere Mateta ora. Dopo l’okay il giocatore volerà in direzione Milano”.

15:00 | STRAND LARSEN AL CRYSTAL PALACE

Il Crystal Palace ha finalmente individuato colui il quale potrebbe sbloccare l'operazione Milan-Mateta. Stando a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano sui propri canali social, il club londinese avrebbe raggiunto un accordo con i Wolves per Strand Larsen, in viaggio per sostenere le visite mediche con le Eagles.

Dopo giorni di stallo totale l'operazione si sarebbe dunque sbloccata grazie all'ultima offerta del Crystal Palace per l'attaccante norvegese. Di conseguenza non resta che capire cosa succederà sul fronte Mateta, visto che il francese non è ancora sbarcato a Milano proprio perché il club rossoblù voleva prima accertarsi di aver preso il sostituto.

14:49 | IL MILAN HA PRESO DALPIAZ DAL BAYERN MONACO

Sul suo profilo X, Fabrizio Romano ha confermato che il Milan ha chiuso per il talento 18enne Dalpiaz del Bayern Monaco. Queste le sue parole:

"Il Milan ingaggia il terzino destro diciottenne Magnus Dalpiaz dal Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto. Sembra che il Bayern Monaco avrà una contro-opzione per controllare il giocatore. Accordo concluso dagli agenti Tommaso Inzaghi e Benjamin Dorgathen"

14:32 | DISASI AL WEST HAM

Durante la puntata di Sportmediaset, Orazio Accomando ha parlato così del mercato del Milan in questo momento:

"La notizia più importane è Maignan, c'era la seria possibilità che lasciasse e invece ha rinnovato, complice anche la volontà del giocatore. Rinnovo a 5,5 milioni e mezzo più bonus. Il Milan blinda la porta. Cisse rimane in prestito al Catanzaro. Su Mateta il Milan lo ha bloccato ma per giugno perchè il Crystal Palace stava chiudendo per Larsen, operazione da 50 milioni, ma non si è fatto nulla. Lui ha manifestato il malcontento sui social ma rimane complicata per gennaio. Disasi invece non arriverà al Milan ma è in direzione West Ham"



14:24 | MILAN IN ATTESA SU MATETA

Il Milan continua a sperare che il Palace lasci partire Mateta in queste ore. Le Eagles avrebbero infatti presentato una nuova offerta ai Wolves per Strand Larsen, operazione che di conseguenza interessa direttamente anche il Diavolo.



14.00 | MATETA SI COMPLICA

Nonostante le parti abbiano già raggiunto accordi di massima in questi giorni, l'arrivo di Jean-Philippe Mateta al Milan non si sblocca. Il Crystal Palace non ha ancora dato il via libera all'operazione, complice l'assenza di un sostituto. Le Eagles ci proveranno ancora per Strand Larsen, ma senza un'alternativa valida il 27enne non partirà.

12.07 | NO A DISASI

Come riportato sul suo profilo X, Matteo Moretto ha di fatto spento ufficialmente le voci che parlavano di un possibile arrivo di Disasi in maglia rossonera. Secondo quanto dichiarato, il Milan non è intenzionato a portare avanti la trattativa per il difensore del Chelsea.

Amici ed amiche di MilanNews.it buona domenica a tutti. Manca sempre meno alla fine del calciomercato, con il Milan ancora al lavoro per cercare di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale ed un attaccante, che potrebbe ancora rispondere al nome di Jean-Philippe Mateta nonostante i discorsi con il Palace siano momentaneamente fermi per colpa dei londinesi. Per rimanere aggiornati su tutti gli aggiornamenti del calciomercato del Milan seguite il nostro live testuale!