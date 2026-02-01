Bianchin: "Un medico del Milan domattina a Londra per verificare il ginocchio di Mateta"

Non è ancora fatta per Jean-Philippe Mateta al Milan, anzi, nelle ultime ore, dopo che c'era il via libera da parte del Crystal Palace, sono sorti nuovi dubbi lato club rossonero. Il Diavolo ha fatto svolgere a Londra le visite mediche al calciatore francese: queste hanno fatto emergere alcuni dubbi sullo stato del ginocchio del francese su cui lo stesso club britannico, nel mese di dicembre, si era interrogato in vista di una possibile operazione. Il giocatore, come raccontava The Standard il 18 dicembre, aveva giocato con un fastidio al ginocchio e considerava un intervento: poi alla fine non se ne era fatto nulla e il giocatore aveva continuato a giocare, ben 9 partite da quel momento a oggi.

In merito a queste ultime novità fisiche, Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, riporta che tutto si deciderà nella giornata di domani quando il club rossonero invierà un medico a Londra per delle verifiche più accurate. Questo il tweet del collega della rosea: "Un medico del Milan domani mattina sarà a Londra per un’ultima verifica sulle condizioni delle ginocchia di Jean-Philippe Mateta. In caso di via libera medico, JPM arriverà subito al Milan. Altrimenti, l’affare salterà".