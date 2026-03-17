Gozzini: "Il Milan aspetta fiducioso la conferma della volontà di Modric di prolungare un altro anno l’esperienza al Milan"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan: "Il più classico dei pranzi con menù rossonero si è tenuto martedì scorso. Due commensali eccellenti, Max Allegri e l’ad Furlani, e come portate i temi principali dell’attualità e del futuro del club. Che ne sarà del sempre più probabile incasso Champions? Un anno fa il Milan restò forzatamente a digiuno dopo una stagione faticosa e l’ottavo posto finale che lasciò la squadra fuori dall’Europa. E ancora: come reinvestire la cifra? E infine, come la quota da reinvestire potrà farsi ancora più pesante?

Occhi in Baviera per quando riguarda uno degli obiettivi di mercato della mediana. Leon Goretzka, 31 anni, è a fine contratto e in estate si libererà dal Bayern a titolo gratuito: nella carriera a Monaco 298 partite e 45 gol firmati. Oltre ai grandi numeri per quanto riguarda la bacheca personale: 6 scudetti, 7 coppe nazionali, una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa del mondo per club. Con le debite proporzioni, un affare in stile Modric. Luka, a proposito: il club aspetta fiducioso la conferma della volontà di prolungare un altro anno l’esperienza al Milan".