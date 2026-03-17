Estupiñán, nel derby solo un'illusione. Per sostituire Theo serve molto di più

vedi letture

La settimana è cominciata nella maniera più amara per il Milan, che con la sconfitta esterna sul campo della Lazio si è allontanato ancora di più dal primo posto in classifica, occupato dall'Inter con un margine di 8 punti. La prestazione corale del Diavolo a Roma è stata negativa, su tutti quella di Pervis Estupinan.

L'edizione odierna di Tuttosport analizza quella che è stata la prestazione dell'ex Brighton, allargando però il discorso a quelle che erano le aspettative dal momento del suo arrivo a Milano. Partiamo dalla serata di domenica sera: Allegri lo aveva confermato sperando che la prestazione nel derby contro l'Inter lo avesse definitivamente fatto sbocciare: una nuova chance, una nuova occasione per dargli fiducia e non far sedere subito in panchina il giocatore che aveva dato nuova linfa ai sogni del Milan.

Estupinan, però, non ha ripagato la fiducia del tecnico rossonero. Anzi. Alla prova dei fatti l’ex Brighton non è stato all’altezza della situazione. Isaksen dalla sua parte ha fatto quello che voleva per quasi un’ora. Poi al 10’ della ripresa ha preso pure un giallo, e Allegri si è deciso: fuori Estupiñán, dentro Bartesaghi. E quasi sicuramente l'esterno italiano tornerà a essere titolare a sinistra da qui a fine campionato.

Solo una piccola parentsi di Pervis, quello del derby. Il resto della sua stagione dice altro. Cosa, esattamente? Ci dice che Estupiñán ha fallito l’esame da post-Theo. Non ha la capacità offensiva del francese, ma soprattutto dietro ha importanti lacune tecnico-tattiche. Sostituire Theo Hernandez non era facile e questa stagione ha confermato proprio questo. Ora bisognerà capire il futuro di Estupinan, ma è chiaro che se si va ad analizzato quella che è stato il suo rendimento totale, la dirigenza rossonera non può essere contenta. Serve di più, è chiaro. Domenica un altro esame fallito per l'ex Brighton, da capire se avrà altre chances per rifarsi.