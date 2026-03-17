Trevisani su Pulisic: "Ha un atteggiamento che fa incazzare di meno rispetto a quello di Leao, ma il suo rendimento negli ultimi mesi è drammatico"

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Presente negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha commentato così la prestazione di Rafael Leao contro la Lazio: "La prestazione di Leao non è stata positiva, ma faccio fatica a prendermela solo con un giocatore. A parte Pavlovic e Saelemaekers, non avrei dato una sufficienza, hanno giocato tutti male. Perfino Modric ha giocato male. La Lazio aveva tante assenze, ma al Milan è mancato tutto: idee, cuore, gioco e atteggiamento. Non hanno capito che questa era una partita irripetibile perchè con l'Inter in queste condizioni una partita così non ti ricapita più. E' una partita difficile da spiegare.

Pulisic non segna da tre mesi. Poi ha un atteggiamento che ti fa incazzare di meno perchè Leao ciondola e ride e quindi è più facile prendersela con Leao, ma il rendimento di Pulisic negli ultimi tre mesi è drammatico".