Leao, così non va: il Milan ascolterà le offerte che arriveranno. C’è Nusa tra i possibili successori

vedi letture

Per mesi si è parlato di un nuovo Rafael Leao, più continuo, più maturo e più leader, ma ora è tornato ad essere un caso. E la reazione esagerata avuta domenica sera all'Olimpico ha fatto precipitare la situazione: nessuna multa o richiamo ufficiale, ma la scena non è piaciuta in via Aldo Rossi dove sono pronti ad ascoltare eventuali offerte che in estate arriveranno per il portoghese.

IL MILAN ASCOLTA OFFERTE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la vera domanda è chi potrebbe permettersi un affare pesante per un giocatore che oggi non è tra i top del ruolo. Nel contratto di Leao c'è una clausola da 170 milioni di euro, ma ovviamente il Milan prenderà in considerazione anche proposte nettamente inferiori, magari intorno agli 80 milioni di euro, che potrebbero arrivare da qualche squadra di Premier League o dall'Arabia Saudita. Ovviamente l'offerta che arriverà dovrà soddisfare non solo il club rossonero, ma anche lo stesso attaccante portoghese.

IDEA NUSA - In caso di partenza di Leao, il Milan dovrà poi tornare sul mercato per prendere un sostituto all'altezza. Un nome che il Diavolo sta tenendo d'occhio è quello di Antonio Nusa, attaccante classe 2005 del Lipsia e della Norvegia che ha fatto impazzire la difesa dell'Italia nella gare valide per le qualificazioni ai Mondiali. I tedeschi sono al momento quinti in Bundesiga e dunque fuori dalla Champions League: se non dovessero qualificarsi all'Europa che conta non è esclusa che possano convincersi a cedere il loro gioiellino che viene valutato 35 milioni di euro.