Milan, le richieste di Allegri per il prossimo anno: quattro giocatori strutturati, pronti all’uso, alla Rabiot

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C'è ancora un campionato da concludere e soprattutto la qualificazione in Champions League da conquistare, ma in via Aldo Rossi si sta già iniziando a pensare anche alla prossima stagione. L'obiettivo sarà quello di alzare il livello non solo delle riserve, ma anche dei titolari, e per questo Massimiliano Allegri chiede quattro giocatori strutturati, pronti all’uso, alla Rabiot. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che il tecnico livornese è convinto che solo così il Milan potrà puntare ad essere competitivo sia in Italia che in Europa.

Ma prima c'è da concludere al meglio questa stagione. Svanito il sogno scudetto, ora il Diavolo dovrà cercare di chiudere il prima possibile il discorso Champions. Serve dimenticare subito il ko contro la Lazio e pensare alla prossima gara contro il Torino in programma sabato alle 18 a San Siro. Poi ci sarà la sosta per i playoff mondiali, prima di quello che si profila come lo scontro diretto col Napoli a Pasquetta per il secondo posto.