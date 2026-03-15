Milan, provaci! Le basi per vincere. I rinforzi per puntare in alto

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Oggi il Milan è nelle condizioni migliori per provare ad alzare l'asticella. L'obiettivo stagione, e cioè un pass per la prossima Champions League, è pressoché raggiunto e la testa può essere sgombra da pressioni e pensieri. La squadra di Allegri non ha nulla da perdere. Il derby vinto potrebbe aver completato un altro step a livello di fiducia e consapevolezza del gruppo. In ogni caso il lavoro compiuto è sicuramente positivo, considerato che siamo al primo anno col nuovo allenatore.

Miglior difesa del torneo e squadra con minor numero di sconfitte, soltanto 2. Un capolavoro considerata la scorsa stagione, conclusa con la settima difesa per reti subite e ben 7 squadre con meno gare perse. E' vero che probabilmente questi dati non significheranno trofei, ma almeno sono state gettate le basi per provare a vincere il prossimo anno. Per questo servirà migliorare la fase offensiva: attraverso il lavoro di Allegri e staff e ovviamente grazie al mercato.

Il gap oggi con l'Inter sta infatti soprattutto nel numero di gol fatti: divario clamoroso, a ieri prima della partita contro l'Atalanta i nerazzurri avevano realizzato addirittura 20 reti in più nello stesso numero di gare. Ecco perchè la dirigenza non dovrà assolutamente sbagliare il centravanti questa estate: per caratteristiche, ma anche per numero di gol. Il fatturato realizzativo dovrà essere di primissimo livello, finalmente, dopo tanti, troppi anni. La Champions League ormai raggiunta può permettere di lavorare in maniera più approfondita in vista della sessione estiva, oltre che ovviamente con più risorse economiche. La ricetta vincente? Semplice, ma non scontata evidentemente: giocatori forti e non inesperti.

Più Rabiot e meno Musah, tanto per non fare esempi. Detto che il focus dovrà essere principalmente sull'attacco, servirà aumentare la qualità anche in difesa, oltre che nella posizione dei quinti. Se resta Modric, a centrocampo una mezzala di destra più forte delle attuali permetterebbe un ulteriore miglioramento. Vivere e raccontare un giocatore come un croato è un privilegio incredibile. Visto quello che sta facendo sarebbe un peccato non proseguire un altro anno e non puntare un trofeo in rossonero nella prossima stagione.

Parallelamente, la speranza di chi ha il Milan nel cuore è che venga fuori Jashari. Investimento importantissimo dal punto di vista economico che al momento, complice sicuramente il brutto infortunio, ha parecchio deluso.