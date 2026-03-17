Caso Leao: rinnovo congelato e futuro incerto. Il Milan spinge per il prolungamento immediato di Pulisic

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Rafael Leao torna ad essere un caso: chi pensava che il portoghese fosse finalmente maturato si è dovuto ricredere dopo quello che è successo domenica all'Olimpico, con il numero 10 milanista che ha reagito piuttosto male alla decisione di Max Allegri di sostituirlo con Christopher Nkunku. Si tratterebbe però solo dell'ultimo episodio che non è piaciuto al club di via Aldo Rossi: come riporta stamattina il Corriere della Sera, infatti, nelle ultime settimane, anche alla vigilia della partita di Roma, raccontano di un Rafa non concentrato al 100% (qualche colazione saltata e troppa distrazione).

FUTURO INCERTO - E così ora il suo futuro al Milan è tutt'altro che scontato. Da tempo si parla del rinnovo del suo contratto che scade nel 2028, ma ora la trattativa è stata congelata e se ne riparlerà eventualmente solo più avanti. L'altra novità è che il Diavolo non lo ritiene più incedibile ed è pronto ad ascoltare e valutare eventuali offerte che arriveranno in estate. Ad oggi non ce ne sono, ma tra qualche mese ci sarà il Mondiale che come al solito sarà una vetrina importante che potrebbe cambiare gli scenari.

RINNOVO PULISIC - Come Leao, anche Christian Pulisic, che per due passaggi non effettuati ha scatenato l'ira del portoghese all'Olimpico, non sta attraversando un periodo positivo, tanto che non ha ancora segnato nel 2026. La borsite cronica lo sta condizionando parecchio, ma i suoi numeri iniziano a preoccupare. Anche per quanto riguarda l'americano si parla da tempo del rinnovo di contratto, ma, a differenza di Rafa, in questo caso il Milan spinge per il prolungamento immediato in quanto vorrebbe tenerlo a lungo.