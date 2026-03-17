La Gazzetta in prima pagina su Leao: "Troppe tensioni. Il Milan è stufo e Rafa finisce sul mercato"
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Non è cominciata nel migliore dei modi la settimana per il Milan, dopo la vittoria esterna contro la Lazio che ha fatto salire l'Inter a +8. Come se questo non bastasse, il Diavolo deve anche gestire il caos che ha coinvolto Rafa Leao, uscito tra le polemiche.
Ne parla questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che titola: "Troppe tensioni. Il Milan è stufo e Rafa finisce sul mercato". La società non sta apprezzando questi comportamenti e attenzione a cosa potrebbe accadere nella prossima finestra di mercato.
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