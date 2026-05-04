Gazzetta: "Povero Diavolo, figuraccia con il Sassuolo. Milan sfiduciato: non segna più e la Champions torna in bilico"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Povero Diavolo, figuraccia con il Sassuolo. Milan sfiduciato: non segna più e la Champions torna in bilico". Prosegue il momento no della squadra di Max Allegri che ieri in casa del Sassuolo ha fatto un nuovo passo falso (una sola vittoria nelle ultime cinque partite) e così è tornata a rischio la qualificazione alla prossima Champions League.

Rossoneri mai in partita, subito in svantaggio per il gol del "solito" Berardi e dal 24' in dieci per l'espulsione di Tomori. Ad inizio ripresa è arrivato poi il raddoppio di Laurentiè. I problemi del Diavolo sono tanti, ma al momento quello più grande è senza dubbio la fase offensiva: un solo gol segnato nelle ultime cinque partite e altra partita senza praticamente tiri in porta.