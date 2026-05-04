Jashari, altra chance fallita: doveva rimpiazzare Modric, ma è stato un disastro totale
L'assenza di Luka Modric, out per infortunio, si è fatta sentire parecchio ieri contro il Sassuolo, anche perchè il suo sostituto, Ardon Jashari, è stato un disastro totale. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che spiega che lo svizzero, arrivato la scorsa estate per quasi 40 milioni di euro, ha fallito un'altra chance di mettersi in mostra dopo una stagione con pochi alti e molti bassi. Il gol dell'1-0 di Berardi ad inizio partita nasce da una sua palla persa.
Questo il tabellino di Sassuolo-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A.
SASSUOLO-MILAN 2-0
Marcatori: 5’ Berardi, 47’ Laurienté.
LE FORMAZIONI
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes (dal 40’ Coulibaly), Muharemović, Garcia; Koné, Matić (dal 46’ Lipani), Thorstvedt; Berardi (dal 59’ Volpato), Nzola (dal 84’ Pinamonti), Laurienté (dal 84’ Fadera). A disp.: Murić, Satalino, Zacchi, Doig, Felipe, Romagna; Frangella, Iannoni, Vranckx, Moro. All.: Grosso.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (dal 59’ Loftus-Cheek), Fofana (dal 59’ Pulisic), Jashari (dal 66’ Ricci), Rabiot, Estupiñan; Nkunku (dal 46’ Athekame), Leão (dal 59’ Gimenez). A disp.: Pittarella, Terracciano, Bartesaghi, De Winter; Füllkrug. All.: Allegri.
Arbitro: Maresca di Napoli.
Ammoniti: 9’ e 24’ Tomori, 38’ Matic, 57’ Garcia, 71’ Ricci. 77’ Loftus-Cheek, 90’+4 Fadera.
Espulsi: 24’ Tomori.
Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.
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