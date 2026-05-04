Milan in crisi: Allegri preoccupato come non mai. Se all’andata il ritmo era da scudetto, ora non basta nemmeno per l’Europa

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Prosegue la crisi del Milan che ieri pomeriggio è uscito sconfitto dal Mapei Stadium contro il Sassuolo. Max Allegri è preoccupato come non mai come testimoniano anche alcune sue dichiarazioni dopo la partita: "È stata la peggior partita della stagione, abbiamo buttato un jolly, ora abbiamo una settimana per preparare la sfida con l’Atalanta, di sicuro non possiamo buttare dieci mesi di lavoro".

Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, tocca a lui trovare una soluzione, ma sarà difficile senza aver prima individuato un perché allo spaventoso girone di ritorno: se all’andata il ritmo era da scudetto, ora non basta nemmeno per l’Europa. I numeri del Milan nella seconda parte di stagione sono da horror: 16 partite giocate finora, 25 punti raccolti, bilancio di 7 vittorie, 4 pareggi e ben 5 sconfitte, 16 gol fatti e 14 subiti.