Gazzetta: "Modric in aiuto. Andrà in panchina come sostenitore"
"Modric in aiuto. Andrà in panchina come sostenitore": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri Luka Modric, out dopo l’operazione allo zigomo sinistro di lunedì, ha visto la sfida contro il Sassuolo dalla tv, ma nei prossimi giorni il croato è atteso a Milanello per stare vicino ai suoi compagni in questo momento difficile. Il centrocampista rossonero spera di riuscire a rientrare prima della fine del campionato, ma nel frattempo andrà in panchina per incoraggiare la squadra in queste ultime gare della stagione.
Questo il comunicato di lunedì scorso del Milan sull'operazione a cui è stato sottoposto Modric dopo i colpo al volto subito da Locatelli nel match contro la Juventus: "AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. L'operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita. Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!".
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