La Gazzetta titola: "Leao sostituito fra errori e fischi. È crisi continua"

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La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Leao sostituito fra errori e fischi. È crisi continua". Continua il momento negativo del Milan e anche di Rafael Leao che ancora una volta ha fornito una prestazione da dimenticare. Anche in casa del Sassuolo, l'attaccante portoghese, che non segna da oltre un mese, non è riuscito ancora una volta a lasciare il segno, fallendo nel primo tempo una grande occasione per segnare. Il numero 10 milanista è stato poi fischiato dai tifosi milanisti presenti al Mapei Stadium al momento del cambio.

A fine partita tutta la squadra è stata fischiata e Matteo Gabbia, intervistato da DAZN, ha spiegato perchè sono rientrati nello spogliatoio senza andare a salutare i tifosi: "Noi siamo andati a salutare i tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita. È normale che oggi fossero arrabbiati. Ci meritavamo i fischi che ci hanno fatto. È normale quando perdi, è giusto che sia così ed esprimano la loro delusione. Siamo delusi anche noi per quello che abbiamo dimostrato in campo ma c’è poco da dire. Non vedo nulla di strano”.