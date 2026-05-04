La Gazzetta titola: "Leao sostituito fra errori e fischi. È crisi continua"
La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Leao sostituito fra errori e fischi. È crisi continua". Continua il momento negativo del Milan e anche di Rafael Leao che ancora una volta ha fornito una prestazione da dimenticare. Anche in casa del Sassuolo, l'attaccante portoghese, che non segna da oltre un mese, non è riuscito ancora una volta a lasciare il segno, fallendo nel primo tempo una grande occasione per segnare. Il numero 10 milanista è stato poi fischiato dai tifosi milanisti presenti al Mapei Stadium al momento del cambio.
A fine partita tutta la squadra è stata fischiata e Matteo Gabbia, intervistato da DAZN, ha spiegato perchè sono rientrati nello spogliatoio senza andare a salutare i tifosi: "Noi siamo andati a salutare i tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita. È normale che oggi fossero arrabbiati. Ci meritavamo i fischi che ci hanno fatto. È normale quando perdi, è giusto che sia così ed esprimano la loro delusione. Siamo delusi anche noi per quello che abbiamo dimostrato in campo ma c’è poco da dire. Non vedo nulla di strano”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan