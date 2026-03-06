Due giorni al Derby, la molla per la volata di fine stagione

Antivigilia del Derby della Madonnina: Milan e Inter si affronteranno domenica 8 marzo, fra due giorni, alle ore 20.45 a San Siro in occasione del 28° turno del campionato di Serie A Enilive. Una partita che non ha bisogno di alcuna presentazione e che, come si ripete ogni volta, va al di là di ogni pronostico e momento di forma. Anche quest'anno sarà così, nonostante i nerazzurri siano primi in classifica con 10 punti di vantaggio sui rossoneri che occupano la seconda posizione.

La preoccupazione della squadra di Massimiliano Allegri, però, non deve essere la prima piazza: ovviamente portarsi a -7 riaprirebbe un po' la questione ma allo stesso tempo c'è da essere realisti sulle possibilità di rientrare sui cugini. La verità è che questo Derby può essere la molla che proietta con velocità doppia il Milan sul rettilineo finale di questa stagione. I rossoneri con una vittoria acquisirebbero consapevolezza e ulteriore maturità in vista della parte finale della stagione in cui è necessario conquistare il piazzamento Champions League.

