Ambrosini e la rivalità con l’Inter: “Era molto forte, si sentiva anche perchè in Europa vincevamo noi”
Nell'ultima puntata di Legends road, format di DAZN, l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato così di alunni momenti della sua carriera. Queste le sue parole:
Sulla rivalità con l'Inter - "La rivalità era veramente forte, c'era un gruppo forte loro e un gruppo forte nostro. È stata una rivalità facile da alimentare perchè eravamo sempre gli stessi, sia noi che loro. Si sentiva, anche perchè in Europa eravamo noi. È stato forte quel periodo li, quando si giocava contro c'era tanta tensione, adrenalina. Non voglio mancare di rispetto alle rivalità di adesso ma quel momento storico, per i calciatori che c'erano in campo, era una cosa molto forte"
