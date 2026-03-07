Gentile: "Estupinan deludente: mi aspettavo tanto di più"

Manca sempre meno alla supersfida tra Milan e Inter: il Derby della Madonnina si giocherà a San Siro domenica 8 marzo alle ore 20.45, in occasione del 28° turno del campionato di Serie A Enilive. Una gara importantissima, come sempre, per entrambe le squadre: quest'anno anche di più con una posta in palio importante tra titolo e Champions League. A commentare le indiscrezioni dei giorni antecedenti alla sfida è stato il telecronista Riccardo Gentile, giornalista di Sky Sport, in diretta dagli studi dell'emittente televisiva.

Le parole di Riccardo Gentile su Estupinan: "Estupinan deludente: mi aspettavo tanto di più. Ha sempre dimostrato gamba, tiro. È sicuramente un laterale più offensivo e Bartesaghi è stato bravo a sfruttare le carenze in fase di ripiegamento di Estupinan e ha convinto Allegri con la sua fisicità ma anche con la capacità di fare tutta la sfascia per mantenere quell’equilibrio a cui il tecnico rossonero tiene molto".