Sky - Domani Cardinale a Milanello: domenica sarà probabilmente a San Siro

Notizia importante in questi giorni di avvicinamento al Derby della Madonnina tra Milan e Inter. Come riportato da Peppe Di Stefano, collega di Sky Sport inviato al seguito del club rossonero, domani atterrerà a Milano Gerry Cardinale. Il proprietario americano del Diavolo, secondo i programmi, raggiungerà Milanello dove assisterà all'allenamento della vigilia della formazione di Massimiliano Allegri. Un segno di vicinanza in un momento importantissimo della stagione.

Di Stefano ha sottolineato che, conseguentemente, la presenza di Cardinale a San Siro per la partita di domenica alle 20.45 contro i nerazzurri è a questo punto molto probabile. È una notizia significativa perchè si tratterebbe del terzo viaggio milanese di Cardinale in 45 giorni: in questo 2026 era giunto in Italia anche nei mesi di gennaio e febbraio. Va sottolineato che l'ultima presenza di Cardinale a San Siro per seguire il Milan risale al settembre 2024 (Milan-Venezia 4-0), mentre l'ultima gara dei rossoneri vista dal vivo è stata quella contro il Real Madrid in Champions League con la vittoria per 1-3.